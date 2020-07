Casa de governador do Piauí e deputada é alvo de busca e apreensão

A deputada federal Rejane Dias (PT-PI) é alvo nesta segunda-feira (27) da operação Topique, da Polícia Federal. A parlamentar, que já foi secretária estadual de educação, é investigada por possíveis fraudes em licitações.

A ação cumpre mandados de busca e apreensão na casa onde mora com seu marido, o governador do Piauí, Wellington Dias (PT). Outros endereços em que policiais fazem buscas são o gabinete de Rejane, em Brasília, e a sede da secretaria estadual, em Teresina, além de empresas e a casa do irmão da parlamentar.

A Polícia Federal apura um desvio de R$ 96,5 milhões em contratos para a prestação de serviços na área do transporte escolar. Pelo menos R$ 50 milhões seriam de fundos federais, como o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) e o Pnate (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar).

A deputada afirmou que está a disposição para esclarecimentos às autoridades e disse que recebeu as informações com “tranquilidade”. Já a Secretaria da Educação do Piauí disse estar colaborando com as investigações.