Acidente envolvendo ônibus deixa 11 pessoas feridas no Morumbi

Onze pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um ônibus municipal no Morumbi, zona sul, na manhã desta segunda-feira (27). O veículo perdeu o controle e atingiu uma árvore na rua Margarida Galvão, cruzamento com a rua Adalívia de Tolêdo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, seis dos feridos precisaram ser encaminhados para hospitais da região – entre eles uma mulher grávida de 37 anos, com escoriações no rosto. Dez viaturas atenderam a ocorrência.

Das onze vítimas deste acidente, apenas 6 vítimas foram encaminhadas aos hospitais e prontos socorros da região, local em segurança!

Ônibus x árvore, rua Margarida Galvão, 110, Morumbi; 10 viaturas no atendimento, informações finais.#193R pic.twitter.com/JIw4YKwrf2 — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) July 27, 2020

