Poluição não facilita contágio pela covid-19, mas também provoca doenças

Em seminário digital apresentado nesta semana pela Fundação Internacional Menarini, a relação entre a poluição do ar e o novo coronavírus foi analisada por múltiplos cientistas e médicos.

No encontro, a hipótese sustentada é de que a poluição não acelerou o contágio pelo Sars-Cov-2, mas ressalta que a exposição contínua ao ar poluído também causa problemas respiratórios e cardíacos.

Assim, embora pessoas que vivem em ambientes mais poluídos não estejam necessariamente mais expostas ao vírus, elas podem ter maiores complicações e piores consequências caso contraiam a doença.

A tese de que a poluição aceleraria os contágios surgiu na Europa, após a análise dos locais em que o vírus mais se propagou. Na Itália, as regiões mais afetadas também são aquelas que registram os maiores níveis de poluentes.

Entretanto, cientistas apontam que os maiores casos nessas localidades se dá pela maior movimentação de pessoas e não pela poluição.

O professor emérito de Medicina da Università degli Studi em Milão, Pier Manuccio, explica que os maiores determinantes para uma epidemia em que o contágio se dá pelas vias respiratórias são a frequência e a proximidade do contato entre pessoas.

Assim, em áreas industrializadas, com alta circulação e densidade de pessoas e frequente entrada e saída de turistas ou viajantes internacionais, o contágio deverá ser maior.

De acordo com o diretor da unidade de pneumologia do Hospital San Giuseppe de Milão, Sergio Harari, a poluição pode transportar algumas partículas biológicas, como bactérias, mas isto parece não ocorrer com o vírus Sars-CoV-2.

Segundo os especialistas, o novo coronavírus não consegue manter intactas suas propriedades infecciosas depois de uma permanência curta em ambientes externos. A temperatura, a taxa de umidade do ar e os raios ultravioleta danificam a película que envolve o vírus, prejudicando sua capacidade de infectar seres humanos.