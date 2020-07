Fórum BandNews debate 'O Brasil da Retomada' em parceria com Secovi-SP e Fiabci-Brasil

Nesta segunda-feira, 27 de julho, às 8h30, o BandNews TV apresenta o “Fórum BandNews: O Brasil da Retomada”. O programa vai discutir os impactos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no mercado imobiliário e faz parte de uma parceria inédita do canal com o Secovi-SP (Sindicato da Habitação) e a Fiabci-Brasil (Federação Internacional Imobiliária) para transmitir a todo o país o Prêmio Master Imobiliário. A iniciativa vai ampliar o alcance da premiação considerada o “Oscar” do mercado imobiliário, cuja cerimônia será exibida pelo BandNews no dia 29 de agosto, às 19h30.

No estúdio do canal em São Paulo, os apresentadores Marcello D’Angelo e Sonia Racy recebem Basílio Jafet (presidente do Secovi-SP) e José Romeu Ferraz Neto (presidente da Fiabci-Brasil). O debate conta com depoimentos do governador do Estado de São Paulo, João Doria; do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto; e de Richard Florida, renomado sociólogo e economista norte-americano, considerado um dos principais urbanistas do mundo.

“Neste ano, pela primeira vez, a premiação sairá dos auditórios onde especialistas debatiam as questões pertinentes ao setor para entrar na casa de milhares de pessoas. Essa amplitude do debate em um canal de notícias de credibilidade como o BandNews, com a força do jornalismo do Grupo Bandeirantes, dita uma tendência para eventos deste porte levarem conteúdo, até então restrito para um grupo específico, a um alcance de proporções ainda inéditas”, diz Paulo Saad, vice-presidente dos canais pagos do Grupo Bandeirantes.

O “Fórum BandNews: O Brasil da Retomada” vai abordar os desafios dos investidores e a população no atual cenário, com necessidade de maior abertura para o crédito imobiliário, estímulo à construção civil, geração de empregos e retomada da economia. Os convidados falam sobre a necessidade de desoneração do mercado imobiliário, redução de impostos, os marcos regulatórios e o papel do governo no destravamento da produção com licenciamentos e aprovações de obras.

“Parecia impossível realizar a solenidade de entrega do Prêmio Master Imobiliário sem a magia dos eventos presenciais, e a emoção de cada vencedor subir ao palco e ser aplaudido pela excelência de seu case ter sido contemplado. Contudo, acredito que levaremos boa parte dessa emoção neste novo formato diferente e atraente. E isso, graças à inédita parceria com o BandNews”, ressalta José Romeu Ferraz Neto, presidente da Fiabci-Brasil.

“Os trabalhos vencedores serão anunciados com o dinamismo de um programa jornalístico e divulgados em rede nacional, multiplicando o alcance das realizações. Além do Master, essa parceria integra a Convenção Secovi, de 24 a 26 de agosto, totalmente on-line, que será aberta oficialmente com a realização de um segundo Fórum BandNews”, antecipa Basilio Jafet, presidente do Secovi-SP.

A parceria do BandNews TV, Secovi-SP e Fiabci-Brasil fará o segundo Fórum em agosto, como antecipado por Jafet. O programa marca a abertura da Convenção Secovi e será exibido antes da realização da cerimônia de entrega do Prêmio Master Imobiliário.