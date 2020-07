Novo exame de sangue acelera diagnóstico de vários tipos de câncer

Um estudo realizado conuuntamente entre a Universidade de Califórnia, nos EUA, e a chinesa Universidade Fudan desenvolveu um novo exame sanguíneo capaz de detectar, com anos de antecedência, cinco tipos diferentes de câncer.

A técnica, batizada de PanSeer, diagnostica até quatro anos mais cedo do que testes tradicionais. Ela foi testada com sucesso em 91% dos casos analisados, incluindo tumores no estômago, esôfago, colorretal, pulmões e fígado.

O estudo submeteu a testes 605 indivíduos sem qualquer sintoma de câncer, dos quais 191 desenvolveram a doença, e 223 pessoas já diagnosticada com tumores.

De acordo com os pesquisadores, o exame detecta alterações na forma como o DNA se replica no corpo afetado pelo câncer. Analisando a modificação química do sangue, a PanSeer consegue diagnosticar inclusive pessoas assintomáticas.

A intenção é que, no futuro, tal exame possa ser usado como forma de check-up feita anualmente, ajudando a identificar cânceres antecipadamente e, assim, aumentar as chances de sobrevivência dos pacientes.