Previsão do tempo: Veja como fica a temperatura em SP neste domingo

Frente fria fraca passa pelo litoral paulista neste domingo (26) e deve aumentar a nebulosidade na Grande São Paulo durante o dia.

De acordo com o CGE-SP (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo), haverá chuviscos ocasionais. No entanto, o bloqueio atmosférico que se estabeleceu nos últimos dias não deve ser rompido.

A temperatura mínima prevista será de 15°C e a máxima de 20°C, com as taxas de umidade do ar entre 50% e 90%.

Atenção especial aos baixos índices de umidade do ar, que favorecem a concentração de poluentes e eleva o potencial para a propagação de queimadas e incêndios florestais. A

Segunda-feira

A segunda-feira (27) deve ficar um pouco mais gelada, com céu nublado e termômetros perto dos 13°C, com sensação de frio. No decorrer do dia, sol entre nuvens e ventos soprando do quadrante sul e sudeste por conta da rápida passagem do sistema frontal pelo oceano. A temperatura máxima não supera os 20°C.