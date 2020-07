Mega-Sena 2283: veja os números sorteados neste sábado, 25 de julho

A Mega-Sena é a principal loteria do Brasil. Organizada pela Caixa Econômica Federal, a Mega, como é carinhosamente apelidada, é o sonho de grande parcela da população. Afinal, quem nunca se perguntou: o que faria se acertasse as seis dezenas?

Os números de hoje são:

04 – 24 – 37 – 43 – 59 – 60

Na quarta-feira (22), uma aposta acertou as seis dezenas e levou R$ 28,4 milhões. Com isso, a expectativa é de que o vencedor do concurso 2.283, deste sábado (23), leve para casa R$ 2,5 milhões – caso haja mais apostas certeiras, o dinheiro é dividido.

A dúvida de muitos apostadores é sempre em relação ao horário de divulgação das dezenas sorteadas. A única informação divulgada pela Caixa Econômica Federal é em relação ao horário do início dos sorteios, sempre feitos às 20h no Terminal Rodoviário do Tietê, zona norte de São Paulo.

E como ficar sabendo o mais rápido possível? O Metro Jornal acompanha o sorteio ao vivo e divulga um link com as dezenas sorteadas nesta página assim que o resultado é confirmado. Por isso, acompanhe e atualize esta página para saber o resultado e boa sorte!

Último concurso da Mega-Sena

Muitos apostadores faturaram um ótimo dinheiro com os prêmios menores do concurso 2.280. Segundo a Caixa Econômica Federal, 44 pessoas acertaram cinco das seis dezenas e levaram R$ 59,7 mil cada. Outras 3,4 mil fizeram a quadra e ficaram com R$ 1 mil. Clique aqui para ver o resultado do concurso anterior.