Homem que agrediu mulher em Diadema é identificado e preso

A Polícia Civil identificou e prendeu nesta sexta-feira, Leandro Ricarte Rodrigues, de 28 anos, que agrediu uma mulher com um soco no Jardim Canhema, em Diadema, no ABC Paulista, na última quarta-feira.

Outras três mulheres denunciaram terem sido agredida pelo mesmo homem.

A polícia informou que ele já tinha passagem por roubo e que sofre de distúrbios psiquiátricos e que será avaliado por peritos médicos. O caso aconteceu quando a moradora saiu do prédio onde mora para trabalhar.

Ela abriu o portão e ficou na calçada para esperar o ônibus fretado, quando um homem passou e deu um soco em seu rosto.

A vítima sofreu ferimentos no rosto e disse que não tem inimigos e nem conhece o agressor.