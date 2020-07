Dupla Sena 2109: veja os números sorteados nesta quinta, 23 de julho

A Dupla Sena paga R$ 14,2 milhões neste sábado (25) para quem acertar o primeiro sorteio do concurso 2109.

1º Sorteio:

06 – 09 – 15 – 18 – 25 – 32

2º Sorteio:

04 – 15 – 36 – 41 – 45 – 48

Sorteio anterior da Dupla Sena

No concurso anterior, de quarta-feira (22), ninguém levou o prêmio principal do primeiro ou do segundo sorteio. 28 apostas acertaram a quina no primeiro sorteio e 24 no segundo. Eles levaram, respectivamente, R$ 5,2 mil e R$ 5,4 mil.