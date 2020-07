Dia de Sorte 334: veja números sorteados neste sábado, 25 de julho

O Dia de Sorte 334 deste sábado (25) pode pagar um prêmio de R$ 850 mil ao sortudo que acertar as sete dezenas sorteadas – ou sortudos! As apostas ficam abertas até as 19h, e o sorteio começa às 20h.

Os números de hoje são:

03 – 05 – 12 – 14 – 19 – 24 – 28

O Mês da Sorte é:

10 – OUTUBRO

Último concurso do Dia de Sorte

No sorteio anterior do Dia de Sorte (concurso 333), nenhum apostador acertou as sete dezenas. Outras 82 apostas acertaram seis dezenas e levaram R$ 1,4 mil. Há ainda premiações fixas para quem acertar 5 ou 4 dezenas – R$ 20 e R$ 4, respectivamente.

