Previsão do Tempo: sábado quente e domingo com frente fria em São Paulo

O sol e calor se estendem até sábado, porém o fim de semana também terá chegada de frente fria no domingo em São Paulo. No entanto, a mudança será rápida, pois o sistema não será capaz de romper o bloqueio atmosférico que tem causado maior calor e menor umidade na região.

Confira a previsão do tempo para este fim de semana, baseada nas estimativas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Sábado (25)

No primeiro dia do fim de semana, o quadro atmosférico ainda não muda. Pela madrugada, o paulistano terá céu claro, com temperaturas ainda frias, mas um pouco mais quentes do que nos últimos dias. A mínima prevista para o sábado é de 15ºC.

O sol predomina logo pela manhã, e o calor aumenta rapidamente com o passar das horas. No período de maior aquecimento, durante a tarde, a capital pode registrar 28ºC e taxa de umidade do ar muito baixas, podendo cair abaixo dos 30%, o que favorece a concentração dos poluentes e a propagação de queimadas e incêndios florestais.

O dia segue com poucas nuvens até a noite, e não há previsão de chuva.

Domingo (26)

As condições atmosféricas mudam, configurando um dia um pouco mais cinza e bem menos quente na capital paulista. Uma frente fria de fraca atividade passa ao longo do litoral do Estado, porém não provoca chuva – apenas aumento de nebulosidade.

Os ventos também devem mudar de direção para o quadrante sul, e a temperatura máxima cai consideravelmente, embora as mínimas sigam praticamente inalteradas.

Pela manhã, a mínima está prevista para 15ºC. O dia esquenta pouco, chegando a apenas 20ºC entre manhã e tarde, com taxas de umidade do ar aumentando e ficando acima dos 50% durante todo o domingo. Ainda, não há previsão de chuva.