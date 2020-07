Operação mira suspeitos de produzir, armazenar e compartilhar pornografia infantil

Uma operação da Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (24) mira suspeitos de praticarem crimes de pedofilia. No total, são sete mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo.

Os investigados, de acordo com as investigações, produziam, armazenavam e compartilhavam pornografia infantil na internet. Durante a ação, que teve início às 5h, um homem foi preso no Cambuci, centro.

Veja também:

IRPF 2020: Liberada a consulta ao 3º lote de restituição do Imposto de Renda

Acidente em perseguição policial deixa seis feridos na zona leste

Os policiais do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), responsáveis pela operação, apreenderam um computador e diversos produtos no local. As penas envolvendo pornografia infantil variam: para quem armazena, de um a quatro anos de prisão; quem compartilha, de três a seis anos; quem produz, de quatro a oito anos.