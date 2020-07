IRPF 2020: Liberada a consulta ao 3º lote de restituição do Imposto de Renda

Desde às 9h desta sexta-feira (24) é possível consultar o terceiro lote de restituição do IRPF 2020 – o Imposto de Renda da Pessoa Física. O crédito bancário para quase 4 milhões de contribuintes será feito no dia 31 de julho, com R$ 5,7 bilhões.

O lote prioriza os seguintes contribuintes; maiores de 60 anos; pessoas com deficiência física e mental ou com doença grave; e aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério. Outras 2,9 milhões de declarações não-prioritárias, mas que foram entregues até dia 28 de março, também serão contempladas.

Para consultar se terá a restituição neste lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e inserir dados como CPF e data de nascimento. No serviço “Meu Imposto de Renda”, ainda é possível verificar possíveis inconsistências para correção.

Quem não for contemplado neste lote deverá esperar a consulta aos dois lotes seguintes, que serão liberados nos dias 31 de agosto e 30 de setembro. O valor fica disponível por um ano e, caso o cidadão não o resgate, deverá ser solicitado no portal e-CAC.

Em caso de problemas no crédito da restituição, o contribuinte deve entrar em contato com o Banco do Brasil, seja presencialmente em uma agência ou na Central de Atendimento – 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).