Desbloqueio de auxílio emergencial seguirá calendário

Usuários do Caixa Tem (aplicativo usado no recebimento do auxílio emergencial) que tiveram contas bloqueadas preventivamente por inconsistência cadastral já podem realizar o envio de documentos por meio do aplicativo para realizar o desbloqueio em até 24 horas. O Caixa Tem apresentará as orientações necessárias que o beneficiário deverá seguir no próprio app.

No caso de contas bloqueadas por indícios de fraudes, os usuários serão informados por meio do aplicativo Caixa Tem para que se dirijam a uma agência de acordo com calendário escalonado por mês de aniversário. Segundo o banco, o objetivo é evitar filas nas agências e aglomerações.

Mês de aniversário e data para ir à agência, nos casos de suspeita de fraude

• Janeiro, fevereiro e março.

até 24 de julho.

• Abril e maio.

de 27 a 31 de julho.

• Junho e julho.

de 3 a 7 de agosto.

• Agosto, setembro e outubro.

de 10 a 14 de agosto

• Novembro e dezembro.

de 17 a 21 de agosto