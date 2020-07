Deputado que presenteará parlamentares com anéis nega 'compra de votos'

O deputado que vai dar a colegas um anel banhado a prata garante que cada “mimo” vale menos que uma pizza. Capitão Augusto (PL-SP), nega que a ideia esteja ligada à pretensão de ser presidente da Câmara.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, ele disse ter estranhado a repercussão que o assunto ganhou. Só vai receber, segundo o deputado, quem aderir à Frente Parlamentar dos Caçadores, Atiradores e Colecionadores de Armas.

“Na Câmara dos Deputados é muito normal um lançamento da Frente Parlamentar. Normalmente, é feito com almoços, jantares, coquetéis, até suntuosos. Eu não tenho dinheiro pra tá fazendo esses jantares, esses coquetéis. A forma que nós encontramos pra tá comemorando o lançamento da Frente Parlamentar dos Caçadores, Atiradores e Colecionadores de Armas é ofertando um anel que identifica ele como membro”, afirmou.

No mandato passado, Capitão Augusto já tinha presenteado sete deputados com anéis banhados a ouro. Agora, para celebrar a criação da frente, dará aos colegas anéis apenas prateados – cada um sai por R$ 70, dinheiro que ele afirma que sairá do próprio bolso.

“Menos que uma pizza. O anel é um presente que você vai dar pra eternizar o integrante da Frente Parlamentar dos Caçadores, Atiradores e Colecionadores de Armas. Só que vincularam à questão da presidência da Câmara. Você não consegue absolutamente nenhum voto com um anel desse.”

Para o Capitão Augusto, relacionamento é tudo na Câmara e gestos “carinhosos” como esse sempre ajudam. “Tudo você dependente dos companheiros. É ótimo você ter um bom relacionamento. Esses gestos tornam as pessoas simpáticas e facilitam a abertura do diálogo. É um gesto carinhoso com os demais parlamentares.”

Capitão Augusto estima que 70 deputados vão receber o anel por aderir à Frente Parlamentar de Caçadores, Atiradores e Colecionadores de Armas – com um custo total de R$ 4,9 mil. Confira a entrevista completa: