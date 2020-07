Rubem Novaes renuncia cargo de presidente do Banco do Brasil

O presidente do Banco do Brasil pediu, nesta sexta-feira (24), demissão do cargo ao qual foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, Rubem Novaes entregou seu pedido de renúncia ao chefe de Estado e ao ministro da Economia, Paulo Guedes.

Ainda não há data certa para a saída efetiva de Novaes, mas ela deverá ocorrer em agosto. A renúncia já foi informada, entretanto, como aviso a investidores e ao mercado.

Segundo nota apresentada nesta sexta, o economista pede demissão por entender que "a companhia precisa de renovação para enfrentar os momentos futuros".

O novo dirigente deverá ser nomeado por Bolsonaro.