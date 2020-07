Shopping Eldorado promove campanha de doação de sangue

Os estoques de sangue estão muito baixos. Por conta da pandemia, algumas pessoas ficam com medo de fazer uma doação. Houve uma queda de 50% no número de doadores, segundo levantamento da Fundação Pró-Sangue. Essa baixa nas doações pode colocar em risco os pacientes que precisam de uma transfusão de sangue.

Para atrair mais pessoas, o hospital Albert Einstein, em São Paulo, está recebendo doadores no estacionamento do shopping Eldorado, na zona oeste da capital, para facilitar a doação das pessoas que vivem ou trabalham na região. “Em tempos de pandemia, esta foi uma iniciativa interessante, para facilitar o acesso do doador para a possibilidade de doação de sangue”, afirma a médica coordenadora da ação, Araci Sakashita.

Para doar neste espaço, é preciso realizar o agendamento pelo telefone (11) 99734-3296. A atividade funcionará até o dia 14 de agosto, das 9h às 14h, às segundas, quartas e sextas. A ação tem apoio da Chevrolet. Veja mais detalhes da ação na reportagem do Bora SP, da Band.