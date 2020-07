Previsão do tempo: sexta-feira com baixa umidade e altas temperaturas em São Paulo

Os dias continuam secos e ensolarados na capital paulista e cidades vizinhas. A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo antecipa mais dias quentes e taxas preocupantes de umidade do ar até o fim da semana.

Nesta sexta-feira (24), o céu fica sem nuvens do início ao fim do dia. No lugar delas, o sol domina, brilhando forte durante todo o período, até o anoitecer.

Durante a madrugada, o frio permanece, com mínima prevista para 13ºC. A amplitude térmica prevista para a sexta é grande, e as temperaturas podem atingir ou superar 28ºC no período da tarde.

Atenção com os baixos índices de umidade em torno dos 30% nas horas mais quentes. A combinação de falta de chuva e baixos índices de umidade favorece a concentração dos poluentes e a propagação de incêndios nas superfícies vegetadas.