Filha de Pazuello ganha cargo em empresa pública de saúde no Rio

Stephanie dos Santos Pazuello, filha do ministro interino da Saúde do governo Jair Bolsonaro, foi nomeada nesta quinta-feira (23) para cargo na RioSaúde.

Ela deverá atuar como supervisora da Diretoria de Gestão de Pessoas da empresa pública de saúde, que pertence à Prefeitura do Rio de Janeiro.

LEIA MAIS:

Previsão do tempo: sexta-feira com baixa umidade e altas temperaturas em São Paulo

Ministro da Saúde foi avisado de que efeitos da covid-19 durariam até 2 anos

Sua nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial do Município. Em nota, a empresa afirmou que a contratação de Stephanie não está relacionada ao parentesco com o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. A RioSaúde afirma que o cargo lhe foi dado por conta de sua experiência na área.

A contratada tem formação em Administração; seu pai, militar da ativa, atua interinamente na chefia da Saúde desde a renúncia de Nelson Teich, em maio.