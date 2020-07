Nuvem de gafanhotos pode dar prejuízo de R$ 1 milhão por dia para produtores, diz ministra

Produtores de gado podem ter prejuízo de R$ 1 milhão por dia se a nuvem de gafanhotos chegar ao Rio Grande do Sul. A estimativa é da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que se baseia, sobretudo, nos estragos que atingiriam os pastos.

Dependendo da rota de entrada no Brasil, outra preocupação é com a produção de trigo. “Se ela entrar por Uruguaiana, a gente tem uma preocupação com lavouras de trigo, mas muito com pasto. Se ela entrar e comer esse pasto, produtores de leite e de gado de corte podem ter prejuízos grandes, de R$ 1 milhão por dia.”

O monitoramento vem sendo feito por técnicos do Ministério da Agricultura e do governo do Rio Grande do Sul. Em entrevista a José Luiz Datena, na Rádio Bandeirantes, Tereza Cristina disse que medidas preventivas já foram tomadas. “Se chegar, nós vamos ter que colocar aviação agrícola pra fazer pulverizações. Até estamos conversando pra ver se é possível ajudar Argentina e Uruguai a fazer essa prevenção lá.”

A temperatura e a velocidade do vento são alguns fatores que interferem no deslocamento da nuvem de gafanhotos. Assista à entrevista completa: