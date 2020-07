Homem dá soco em desconhecida no meio da rua em Diadema

Uma agressão aparentemente aleatória chocou as redes sociais nesta quarta-feira (22). Em Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo, um homem socou a boca de uma mulher que saía do condomínio onde mora e, então, foi embora, como se nada tivesse acontecido.

Câmeras do circuito de segurança do prédio flagraram a agressão, ocorrida em plena luz do dia, em vídeo; as imagens foram publicadas por uma parente da vítima no Twitter.

LEIA MAIS:

Previsão do tempo: sexta-feira com baixa umidade e altas temperaturas em São Paulo

Homem fingia ser biomédico e fazia cirurgias genitais em Nova Iguaçu



Na gravação, é possível ver a vítima na porta do condomínio e, em seguida, sendo abordada pelo agressor, que lhe desfere um soco. Com o impacto, a mulher acabou caindo no chão e batendo a cabeça na calçada.

A ação durou cerca de dez segundos, e a vítima chegou a ser socorrida por pessoas que passavam pelo local. Ela posteriormente registrou um boletim de ocorrência eletrônico e passou por um exame de raio-x para identificar possíveis decorrências da agressão.

Confira as cenas a seguir: