Cometa Neowise pode ser visto por brasileiros nesta quinta e sexta

O corpo celeste de 5 km de largura, chamado de Neowise por conta do satélite espacial que o identificou em 27 de março, ficará o mais próximo da Terra a partir desta quinta-feira (23). Ele poderá ser visto até o fim de julho em diversas regiões do Brasil e já existem registros de sua passagem por países do hemisfério norte como Inglaterra, Líbano, Hungria e Estados Unidos.

Segundo a Nasa, o Neowise é um dos poucos cometas que podem ser vistos a olho nu desde o início dos anos 2000. Formados por poeira congelada, rochas e outros materiais orgânicos do espaço, os cometas vêm das profundezas do sistema solar.

Sua próxima passagem pela Terra está prevista para daqui 6.700 anos e, para observá-lo desta vez, a Nasa conta que é importante buscar um lugar amplo, longe da luz das cidades e olhar em direção ao pôr do sol com binóculos. Ele pode ser visto nesta quinta na região sudeste do Brasil e na sexta-feira (24) no sul.