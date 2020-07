Champions League feminina volta em agosto; veja calendário

A entidade máxima do futebol europeu confirmou, nesta semana, o retorno da Liga dos Campeões Feminina para a segunda metade de agosto.

O campeonato, que conta com equipes como o Paris Saint-Germain, com as brasileiras Formiga e Luana, e o Atlético de Madri de Ludmila, disputa as quartas, semis e a final entre os dias 21 e 30 do próximo mês.

Ainda, o Comitê Executivo da liga europeia decidiu que todos os jogos restantes no torneio serão disputados na Espanha. as oito equipes ainda classificadas terão partidas únicas nos estádios de San Mamés de Bilbao e Anoeta, em San Sebastián.

Confira o calendário dos jogos da Women's Champions League:

Quartas de final

21 de agosto (sexta-feira)

Glasgow City – Wolfsburg, Estádio Anoeta (17h00)

Atlético – Barcelona, Estádio San Mamés (17h00)

22 de agosto (sábado)

Arsenal – Paris Saint-Germain, Estádio Anoeta (19h00)

Lyon – Bayern, Estadio San Mamés (19h00)

Semi-finais

26 de agosto (quarta-feira)

Arsenal / Paris – Lyon / Bayern, Estádio San Mamés (19h00)

Grande final: 30 de agosto (domingo)

Times e horários a definir, Estádio Anoeta