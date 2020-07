EUA compra estoque completo de futura vacina da BioNTech, aprovada para testes no Brasil

Em acordo divulgado nesta quarta-feira (22), o governo dos Estados Unidos comprou 100 milhões de doses de vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela empresa alemã BioNTech em parceria com a farmacêutica Pfizer.

Ainda em fase de testes, a substância de nome BNT 162 é desenvolvida através do RNA-mensageiro do vírus Sars-CoV-2 é uma das mais avançadas entre todas as candidatas atualmente em desenvolvimento ao redor do planeta.

LEIA MAIS:

Novo exame de Bolsonaro dá positivo para covid-19

São Paulo tem 439,4 mil casos de covid-19, com 20,5 mil mortes; veja balanço de quarta

Na segunda-feira (20), o Reino Unido também fechou compra de outras 30 milhões de doses. Caso a vacina seja bem-sucedida e aprovada pelos órgãos sanitários dos EUA, o país norte-americano pode ampliar a encomenda para 500 milhões de unidades.

Nesta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil autorizou ambas empresas a realizarem testes para a vacina em São Paulo e Bahia.

Entretanto, a negociação de U$ 1,95 bilhão para compra do primeiro lote de vacinas pelos EUA pode impedir o acesso de outros países ao estoque. Na nota divulgada pela Pfizer, as empresas possuem capacidade para produzir apenas cerca de 100 milhões de doses em 2020 – exatamente o número encomendado pelo governo estadunidense.