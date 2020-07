Unicamp não permitirá entrada pelo Enem em 2021

A mudança nas datas de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), remarcado para 2021, impossibilitou o uso da prova para ingresso na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Segundo anúncio da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) nesta quarta-feira (22), não seria possível aguardar os resultados do Enem para iniciar o período de matrículas do ano que vem.

As 639 vagas anteriormente destinadas ao Enem serão realocadas para o vestibular da própria Unicamp.

As novas datas de realização do Enem serão entre os dias 17 e 24 de janeiro, com resultados previstos para 29 de março. A primeira chamada de matrícula para a universidade campinense será no dia 10 de março.

Estas mudanças fazem parte de uma série de alterações para o vestibular 2021 da universidade, com o modelo de prova sendo reformado para aplicação durante a pandemia. Ainda, os percentuais do Enem reserva de vaga para estudantes de escola pública (10%) e candidatos pretos e pardos (10%) serão garantidos pelo vestibular da Unicamp.

Isenção de taxa

Para permitir novas inscrições daqueles que pretendiam disputar as vagas destinadas ao Enem, a Comvest decidiu reabrir o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição em seu vestibular.

Podem estar isentos à taxa de R$ 170 três tipos de candidatos: estudantes de escola pública de baixa renda familiar, de até 1,5 salário mínimo por morador do domicílio; funcionários da Unicamp ou da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) que tenham se formado em escolas públicas; e aqueles que se candidatarem para alguns cursos específicos de Licenciatura ou Tecnologia em período noturno.

Os cursos contemplados pelo terceiro tipo são Licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Letras, Licenciatura Integrada Química/Física, Matemática e Pedagogia; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e em Saneamento Ambiental.