Provas práticas para CNH começam a ser agendadas na próxima semana

O Detran anunciou o retorno do agendamento das provas práticas para tirar a CNH (carteira nacional de habilitação) na próxima segunda-feira (27). A prova teórica, aplicada online, já está disponível nesta quarta-feira (22).

A retomada dos serviços foi autorizada no mês de junho, com previsão para até a segunda quinzena de julho, mas apenas agora a data foi divulgada. De acordo com o Detran, o prazo foi necessário para realizar ajustes e garantir a segurança de alunos e instrutores.

Os Centros de Formação de Condutores podem retirar as CNHs retidas nos postos via do Drive Thru, com agendamento pelo portal do Detran.SP.

O atendimento presencial, no entanto, não tem previsão de ser retomado. Na manhã desta quarta-feira, funcionários de autoescolas ocuparam a Marginal do Pinheiros em protesto pelo retorno dos serviços.