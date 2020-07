Duas pessoas em situação de rua morrem após receber marmita envenenada em Itapevi

Duas pessoas em situação de rua morreram envenenadas na madrugada desta quarta-feira (22), em Itapevi, na Grande São Paulo.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o prefeito de Itapevi, Igor Soares, afirmou que um homem passou de carro durante a madrugada e entregou marmitas para um grupo de pessoas em situação de rua. No entanto, a comida estava envenenada.

Ao todo, quatro pessoas foram intoxicadas. Um cachorro também foi envenenado e morreu.

Um pai de família que passava pelo local também pegou a marmita e levou pra casa. As duas filhas dele, de 11 e 17 anos, comeram e foram intoxicadas. Ambas estão em estado gravíssimo de saúde em um hospital da região.

De acordo com o prefeito, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. "As informações preliminares que recebi são que as duas crianças internadas estão sendo acompanhadas pelos familiares. E os dois senhores que faleceram já foram abordados por assistentes sociais da Prefeitura, mas não aceitaram ir para o abrigo. Um cachorro também se alimentou e morreu", escreveu nas redes sociais.

"No que for preciso a Prefeitura contribuirá com a Polícia Civil nas investigações para que os criminosos sejam localizados e punidos", completou.