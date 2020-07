Brasil tem recorde diário de novos casos de covid-19; foram quase 68 mil

O Ministério da Saúde divulgou, no início da noite desta quarta-feira (22), os números atualizados da pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), no país. O Brasil ocupa o segundo lugar entre os países com mais casos e óbitos confirmados, apenas atrás dos Estados Unidos.

O país teve 67.860 novos casos da doença diagnosticados – recorde diário desde o início da pandemia. No total, 2.227.514 estão ou já foram infectados – 1.532.138 pessoas se recuperaram.

Ainda segundo o ministério, foram confirmadas 1.284 novas mortes nas últimas 24 horas – 272 ocorreram nos últimos três dias. Com isso, o total de óbitos por covid-19 chega a 82.771. A letalidade da doença no Brasil é de 3,7%.

O estado de São Paulo segue com o maior número de casos e óbitos por covid-19 – são 439.446 diagnosticados e 20.532 óbitos. Veja os números por unidade federativa:

Ministério da Saúde

