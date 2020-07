Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta quarta, 22 de julho

O dólar comercial apresentou tendência de queda nesta quarta-feira (21). Às 11h15, a moeda era vendida a R$5,11. Já o dólar turismo, que é a média dos valores em casas de câmbio, é cotado a R$ 5,39.

No portal Melhor Câmbio, é possível encontrar o papel moeda americano em São Paulo por R$ 5,32. Quem prefere adquirir os dólares via cartão pré-pago vai ter que arcar a cotação média de R$ 5,64.

O movimento acompanha tensão no mercado internacional, com acirramento de disputa dos Estados Unidos com a China, levando a retaliações de ambos os lados.

.