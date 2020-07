Acne também é causada pelo estresse: aprenda a combatê-los

O estresse é um gatilho para muitas doenças — incluindo a acne. É por isso que é importante saber identificar se as espinhas no seu rosto são produto da má higiene, das condições climáticas ou do excesso de cortisol que o seu corpo está produzindo por causa do estresse.

Como identificá-lo?

O portal GQ explica que, se a acne não é causada pelo excesso de sebo na pele, é provável que ela esteja cheia de água, e não com o ponto branco que às vezes vemos.

Outra indicação de que sua acne foi causada pelo estresse é que ela geralmente aparece na zona T, que é testa, nariz e queixo — também é a área mais gordurosa do seu rosto.

Como tratá-lo?

A primeira coisa é cuidar das causas. Mantenha seu estresse sob controle com exercício, meditação, um ou dois dias da semana exclusivamente para sua recreação e pelo menos seis horas de sono por dia.

Você também pode incorporar um tratamento local tópico, com substâncias como ácido salicílico, que pode ser encontrado em qualquer farmácia.

Se o problema for muito recorrente, consulte um dermatologista porque você pode precisar mudar sua rotina de cuidados com a pele.