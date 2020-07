Previsão do Tempo: São Paulo tem céu claro e calor nesta quarta-feira

O tempo continua esquentando na capital paulista. Mesmo em pleno inverno, São Paulo terá máxima de 28ºC entre esta quarta-feira (22) e quinta-feira (23), com céu claro e ensolarado.

A previsão do tempo é baseada nos dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, órgão da Prefeitura de São Paulo.



Nesta quarta-feira, o dia começa já com céu claro, porém a madrugada segue gelada. A mínima de 13ºC será atingida neste período do dia.

Entretanto, ao amanhecer, o sol começa a predominar e segue desta forma até o anoitecer. As temperaturas começam a subir logo pela manhã, e têm seu pico à tarde, por volta dos 28ºC, podendo superar esta marca.

Ainda, no horário mais quente do dia, a umidade relativa do ar pode chegar a valores abaixo dos 30%. O céu segue claro até a noite, e não há previsão de chuva.

Segundo o CGE, o predomínio de uma grande massa de ar seco no interior do Brasil forma um bloqueio atmosférico. Assim, sistemas frontais ficam impedidos de chegar ao Estado de São Paulo, mantendo longe o frio e a umidade.

Assim, os próximos dias seguem com sol e ar cada vez mais seco, o que mantém os problemas com a concentração de poluentes, formação e propagação de queimadas, qualidade do ar e baixos índices de umidade.