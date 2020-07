Moradores atingidos por rompimento da barragem do Fundão serão indenizados

A Justiça Federal determina o pagamento de indenizações a moradores de Naque, no Vale do Rio Doce, em Minas, e Baixo Guandú, no Espírito Santo, que foram atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em 2015. Os valores variam entre R$ 23.980 e R$ 94.585 por atingido.

As duas decisões consideraram como impactados, com direito a indenização, os pescadores profissionais, amadores e de subsistência, os revendedores informais de pescado, comerciantes, artesãos, areeiros, carroceiros, agricultores, produtores rurais, associações, ilheiros e lavadeiras – todos que dependiam do Rio Doce para realizar as atividades.

Quase cinco anos depois da tragédia socioambiental, essa foi a primeira vez em que ficou determinado o pagamento de indenizações às categorias de atingidos. Além das indenizações, a Fundação Renova, a Samarco e as controladores Vale e BHP ainda terão que arcar com o pagamento de lucros cessantes, auxílios financeiros e emergenciais aos atingidos.

A Renova também terá que criar uma plataforma online para que as pessoas com direito aos valores possam se cadastrar. Procuradas pela reportagem, a Fundação Renova, Samarco, Vale e BHP ainda não se pronunciaram sobre a decisão.