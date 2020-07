Manchas no rosto: o segredo para eliminá-las está em sua cozinha e você não sabia disso

Acredite: a batata serve tanto para as suas receitas quanto para a sua rotina de beleza. Sim, porque um dos seus benefícios é ser um remédio contra as manchas no rosto.

Não se trata de dizer adeus aos cosméticos, mas sim de ter uma máscara facial extra rica em nutrientes como cobre, enxofre, potássio e as vitaminas B e C, explicou o portal Nueva Mujer.

Também combate radicais livres, estimula a produção de colágeno e regenera a pele com um tom uniforme.

Adeus às manchas no rosto

Uma maneira eficaz é preparar a máscara que combina uma xícara de iogurte e uma batata ralada. Você deve deixá-la no seu rosto por 25 minutos e, em seguida, enxaguar com água de arroz, outro poderoso remédio para manchas.

Da mesma forma, se você está interessado em esconder o escurecimento ao redor dos seus olhos, a alternativa é cortar a batata crua e deixar as rodelas descansarem sobre os seus olhos por cinco minutos. Enxague bem com água fria.

Ou, ainda, enxaguar o rosto com suco de batata.