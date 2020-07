Governo recupera R$ 83,5 milhões de auxílio emergencial pagos indevidamente

O governo federal já recuperou R$ 83,5 milhões do auxílio emergencial pago a quem não tinha direito.

O valor de R$ 600 só pode ser sacado por quem comprovadamente ficou sem renda, mas até pessoas de alto poder aquisitivo chegaram a requisitar. Wagner Rosário, ministro da Controladoria-Geral da União, disse em entrevista a José Luiz Datena, na Rádio Bandeirantes, que a fiscalização continua.

Já foram encontrados, por exemplo, cerca de 9 mil casos de solicitações feitas em nome de pessoas que já morreram.

Para o ministro Wagner Rosário, o valor devolvido vai subir muito ainda, o que também atesta a boa-fé de quem desconhecia não ter direito ao benefício.

Nesta 3ª feira, a Caixa liberou o pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial a beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social terminado em 2.