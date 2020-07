Fundador da Qualicorp é preso após investigações de caixa 2 de José Serra

José Serpieri Júnior, sócio e fundador da Qualicorp, foi preso nesta terça-feira (21), durante operação da Lava Jato de São Paulo deflagrada após as investigações sobre suposto esquema de caixa 2 na campanha do senador José Serra (PSDB-SP) em 2014. A prisão temporária é de cinco dias e pode ser renovada por outros cinco dias.

A operação Paralelo 23 investiga crimes eleitorais de 2014. Além de Serpieri, o empresário Mino Mattos Mazzamati também recebeu ordem de prisão, mas não foi localizado em seu endereço em Itu, no interior de São Paulo.

A Polícia Federal também se dirigiu ao gabinete de Serra no Senado. No entanto, o mandado de busca e apreensão não pode ser cumprido porque o presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP), o impediu. Alcolumbre afirmou que a Advocacia-Geral do Senado considerou que o cumprimento dependia de autorização do Supremo Tribunal Federal, ainda não decidida.

Em nota de sua assessoria, Serra nega acusações.