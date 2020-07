Evite o surgimento de rugas com esta máscara de limão e azeite

O azeite é o molho perfeito de uma boa salada. Dá um toque incomparável às receitas, mas também oferece inúmeras propriedades para proteger a sua pele do envelhecimento precoce. E você pode usá-lo em uma máscara antirrugas caseira.

O azeite de oliva atua como um antioxidante. Quando aplicado na pele, pode prevenir o envelhecimento precoce. Além disso, algumas pesquisas sugerem que colocar azeite na pele após a exposição solar pode combater as células cancerígenas, explicou o portal Nueva Mujer

A máscara contra rugas

Ingredientes

1 colher (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de suco de limão

Modo de preparo e uso

Adicione os dois ingredientes em uma tigela pequena, mexa por vários minutos e, em seguida, aqueça por alguns segundos no micro-ondas.

Quando a mistura estiver morna, aplique-a na sua pele limpa e deixe agir por 15 minutos. Em seguida, remova com água fria.

O efeito

O azeite de oliva ajuda a prevenir sinais de envelhecimento, protegendo a pele dos efeitos nocivos dos raios UV do sol. E as propriedades antioxidantes do suco de limão melhoram esses resultados.