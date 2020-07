Cidade de São Paulo tem menor índice de mortes no trânsito em cinco anos

São Paulo tem o semestre com o menor índice de mortes no trânsito em cinco anos, de acordo com o Infosiga, o banco de dados do governo do estado. As fatalidades caíram 22% e os acidentes caíram 30%, reflexo direto da quarentena.

Porém, mesmo com números gerais positivos, chama a atenção a situação dos motociclistas, em especial na capital paulista. Ao todo 155 motociclistas perderam a vida entre janeiro e junho, o maior número entre todos os componentes do trânsito. Isso representa um aumento de 9,9%.

Os picos de acidentes com motos ocorreram em março, quando começou a quarentena, e em maio, com a retomada das atividades. As mortes de pessoas em veículos também subiram. Passaram de 46 para 53 do ano passado para esse primeiro semestre. O que especialistas observam nesses dados é que houve uma redução significativa dos acidentes, porém a gravidade deles aumentou.