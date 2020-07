Número de mortes teve crescimento recorde em São Paulo na última semana

Após três semanas de quedas consecutivas, o número de óbitos pelo novo coronavírus voltou a subir no Estado de São Paulo.

Na última semana, a 29º desde o início da epidemia na região, o total de mortes cresceu 14% em relação à anterior, saltando de 1.706 para 1.945 óbitos num período de sete dias.



Ainda, este total foi o recorde de mortes desde o início da pandemia. Entretanto, o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, João Gabbardo, afirma que o salto de 14% ainda é considerado como "estabilidade", e atribui a alta ao crescimento do número de casos no interior do estado.

"Estávamos, há três semanas, com redução no número total de óbitos, mas isso não altera o que imaginávamos desde o início do plano", afirma. “Até 15% consideramos como estabilidade.”