Ministro Onyx Lorenzoni é diagnosticado com covid-19

Em publicação na rede social Twitter nesta segunda-feira (20), o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, confirmou estar com covid-19. De acordo com o político do alto escalão do governo Bolsonaro, os primeiros sintomas da doença tiveram início na quinta-feira (16).

Na sexta (17), Lorenzoni passou por exames, entre eles o PCR. O resultado, que atesta a infecção pelo coronavírus Sars-CoV-2, saiu nesta segunda. “Desde sexta-feira estou seguindo o protocolo de azitromicina, ivermectina e cloroquina e já sinto os efeitos positivos. Estou bem melhor, em isolamento e sigo o trabalho em home office”, escreveu o ministro.

Bom dia.

Quinta à noite comecei a sentir sintomas que poderiam ser da Covid.

6a passei por exames, entre eles o PCR e o resultado saiu hoje e o covid foi detectado.

Desde 6a estou seguindo o protocolo de azitromicina, ivermectina e cloroquina e já sinto os efeitos positivos. pic.twitter.com/r8KoXpIADH — Onyx Lorenzoni 🇧🇷 (@onyxlorenzoni) July 20, 2020

