Bombeiros encaram quarto dia para apagar incêndio na serra da Mantiqueira

O Corpo de Bombeiros segue no combate ao incêndio da serra da Mantiqueira pelo quarto dia consecutivo nesta segunda-feira (20). Quarenta homens seguirão os trabalhos durante o dia.

Na noite de domingo (19), 37 bombeiros passaram a noite em um acampamento próximo ao Pico da Pedra da Mina, local onde as chamas se concentram, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais.

O incêndio teve início na sexta-feira (17). O fogo está localizado no ponto mais alto do estado de São Paulo, e o quarto mais alto do Brasil, o que dificulta o trabalho dos bombeiros – são 2,8 mil metros de altura. O trabalho é feito por equipes que chegam por terra ou são levadas de helicóptero.

Veja também:

Aeroporto de Congonhas vai interditar pista principal para reformas

Covas propõe novas regras para volta das escolas municipais