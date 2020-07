Dias Toffoli tem alta médica após internação por acidente doméstico

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, deixou o hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, no fim da noite de domingo (19). No dia anterior, ele foi internado após um acidente doméstico.

De acordo com o boletim médico, ele sofreu uma “pequena queda”, bateu e cortou a cabeça. Toffoli passou por uma sutura e, após quase 24 horas no hospital, recebeu alta médica. O hospital afirma que ele passa bem.

No momento do acidente, Toffoli estava em sua casa em Marília no interior da capital paulista. O atendimento médico incluiu ainda exames, como raio-x. Também neste ano, no fim de maio, o presidente do STF foi internado para uma cirurgia de drenagem de abscesso.

