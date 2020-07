Brasil ultrapassa 80 mil mortos pela covid-19; veja balanço desta segunda-feira

O Brasil superou, nesta segunda-feira (20), a marca das 80 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. Levantamento das secretarias estaduais de saúde dos Estados e do Distrito Federal mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados mais 632 óbitos.

No total, já são 80.120 mortos e 2.118.646 infectados pela doença no país desde o início da pandemia. De domingo para segunda, mais 20.257 pessoas testaram positivo para o vírus.



Com estes números, a taxa de incidência da covid-19 sobre a população brasileira já supera 1 a cada 10 mil habitantes.

Os Estados mais afetados pela epidemia no Brasil seguem sendo São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro, com Pará se aproximando do número de infectados do Rio.

Já a maior parte dos mortos está concentrada entre São Paulo (19,7 mil) e Rio de Janeiro (12.161) mil, com a maior taxa de letalidade do país sendo registrada no segundo.