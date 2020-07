Milton Ribeiro é o segundo ministro a ser diagnosticado com covid-19 nesta segunda-feira

Horas após o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, comunicar a seus seguidores no Twitter que contraiu o novo coronavírus, o novo ministro da Educação fez o mesmo comunicado também pela rede social.

Milton Ribeiro, que tomou posse do Ministério da Educação na última quinta-feira (16), afirmou ter recebido seu resultado positivo na manhã desta segunda-feira (20). Ele conta já ter começado tratamento e que vai despachar de forma remota.

O trabalho remoto também precisou ser adotado pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que participou por videoconferência da posse do novo ministro da Educação. Bolsonaro também contraiu o Sars-CoV-2, iniciando isolamento no Planalto.

Lorenzoni e Ribeiro foram, respectivamente, o terceiro e quarto ministro do governo Bolsonaro a contrair a covid-19. Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e Bento Albuquerque, do ministério de Minas e Energia, também foram infectados.

Eles integram os mais de 100 servidores do Palácio do Planalto que testaram positivo para o vírus. Até 3 de julho, o número chegava a 108, de acordo com o governo federal.