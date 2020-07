O coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), Guilherme Boulos, será o candidato do Psol à Prefeitura de São Paulo.

A chapa, que tem a deputada federal Luiza Erundina na vaga de pré-candidata a vice-prefeita, foi definida na noite deste domingo (19), após um fim de semana de prévias entre filiados.

Boulos comemorou a vitória interna no Twitter. "O partido sai mais forte e unido. Vamos vencer em SP!", publicou o coordenador do MTST na rede social.

O agora pré-candidato a prefeito disputava a indicação com a deputada federal Sâmia Bomfim e com o deputado estadual Carlos Gianazzi. Também no Twitter, Boulos cumprimentou os correligionários pelo que chamou de "processo democrático" dentro do Psol.