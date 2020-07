Aeroporto de Congonhas vai interditar pista principal para reformas

A pista principal do aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, será fechada para reforma por um mês. Será feita uma obra de recuperação do pavimento.

O período de interdição, de acordo com a Infraero, será entre 5 de agosto e 5 de setembro. Enquanto isso, pousos e decolagens serão deslocados para a pista auxiliar do aeroporto, que perdeu bastante demanda com a pandemia de covid-19.

O custo previsto para a reforma é de R$ 11,5 milhões. Em nota, a Infraero informou que será aplicada uma tecnologia para melhorar a capacidade de drenagem na pista, chamada CPA (camada porosa de atrito). O material aumenta a aderência do pneu da aeronave no pavimento, reduzindo as chances de aquaplanagem.

