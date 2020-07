3 máscaras de cenoura para limpar e rejuvenescer sua pele

Por causa da quarentena, você provavelmente está procurando por alimentos que possam substituir produtos de cuidados com a pele. Mas você nunca deve ter pensado que a cenoura era tudo o que você precisava para máscaras que deixarão sua pele radiante, limpa e jovem.

Máscara clareadora

Corte e esmague meia cenoura. Adicione uma colher (chá) de mel e uma colher (chá) de leite e misture tudo. Aplique a fórmula no rosto por pelo menos 15 minutos e enxágue com água fria.

Graças ao seu alto teor de potássio, esta máscara umedece profundamente a pele e a deixa radiante.

Máscara de limpeza

Misture uma xícara de suco de cenoura com uma colher (sopa) de coalhada, uma colher (sopa) de farinha e uma colher (sopa) de suco de limão. Aplique esta máscara no rosto e pescoço por meia hora e enxágue com água morna.

A vitamina A nas cenouras remove o excesso de óleo e mantém a pele fresca e livre de toxinas.

Máscara anti-envelhecimento

Misture a mesma quantidade de suco de cenoura e de polpa de babosa e aplique regularmente para combater os sinais dos primeiros anos de idade.

A vitamina C encontrada em cenouras promove a produção de colágeno e suaviza rugas.