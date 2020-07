Em manifesto, milionários pedem taxação de grandes fortunas para enfrentar pandemia

Em manifesto divulgado nesta terça-feira (14), 83 milionários e bilionários pedem que governos aumentem impostos sobre os chamados "super-ricos" para viabilizar financeiramente o enfrentamento da pandemia.

Entre os assinantes, estão a herdeira da Walt Disney, Abigail Disney, o diretor de cinema britânico Richard Curtis (de Um Lugar Chamado Notting Hill, Simplesmente Amor e Quatro Casamentos e um Funeral) e múltiplos empresários de países como Nova Zelândia, Estados Unidos, Alemanha e Canadá. A lista ainda possui uma ferramenta para outros milionários ou não-bilionários assinarem.

"Hoje, nós milionários abaixo anunciados, pedimos que nossos governos aumentem impostos para pessoas como nós. Imediatamente. Substancialmente. Permanentemente. Podemos ter um papel crucial. Nós temos dinheiro e temos muito. Dinheiro que alguns estão precisando desesperadamente e que continuará a ser necessário nos próximos anos", diz o manifesto, que recebeu o nome Millionaires for Humanity, ou "milionários pela humanidade".

Os signatários afirmam que a única escolha para levantar fundos para financiamento de sistemas públicos de saúde e educação é aumentar as taxas sobre grande fortunas. Segundo os milionários, "os problemas causados e revelados pela covid-19 não podem ser resolvidos apenas com a caridade, mesmo se for generosa" e que esse é o momento para agir "para reequilibrar o mundo antes que seja tarde demais".

"Não teremos outra chance para fazer isso", afirmam, dizendo que, diferentemente de milhões de pessoas no mundo, "não temos a preocupação de perder nosso emprego, as nossas casas ou a nossa capacidade de sustentar as nossas famílias".

"Por isso, por favor, criem taxas, taxas e taxas. É a escolha justa, a única escolha. A humanidade é mais importante que o nosso dinheiro", finalizam.

Confira a lista completa de milionários que apoiam a ação neste link.