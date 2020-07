Ciclofaixas voltam neste domingo em São Paulo após quase 11 meses paradas

Depois de quase 11 meses de inatividade por conta da ausência de patrocinador, e com uma pandemia no meio, as ciclofaixas de lazer voltaram a ser montadas na cidade de São Paulo neste domingo (19). O serviço foi reativado em todos os seus nove trechos, que somam 117 quilômetros, distribuídos pelos quatro cantos da capital, e funciona entre 7h e 16h.

Em tempos de novo coronavírus, a atividade, é claro, será retomada com protocolos sanitários para se evitar a contaminação e manter o distanciamento. Ao Metro Jornal, a Prefeitura de São Paulo afirmou que todos que utilizarem as ciclofaixas deverão usar máscaras, mesmo quando estiverem pedalando, e que não devem compartilhar garrafinhas d’água e alimentos (leia mais abaixo).

A reativação das ciclofaixas nos domingos e feriados também cria mais uma possibilidade de lazer ao ar livre para os paulistanos. Os parques foram reabertos desde segunda-feira, mas, nesse primeiro momento, por conta das restrições impostas pela pandemia, só abrem em dias úteis e fecham nos fins de semana.

Em marcha lenta

As ciclofaixas foram desativadas no fim de agosto do ano passado depois que a Bradesco Seguros cortou o patrocínio que financiava a montagem dos espaços. A prefeitura procurou novos parceiros, sem sucesso, e até cogitou bancar o serviço de forma emergencial, mas os planos não avançaram. Depois, veio a pandemia.

Foi só no último mês de junho que o governo municipal fechou acordo com o novo parceiro, a Uber, que vai operar as ciclofaixas pelos próximos 12 meses. O investimento será de R$ 11,5 milhões.

Recomendações da prefeitura aos ciclistas

• O uso de máscara é obrigatório a todos, inclusive durante a prática de exercício físico

• Mantenha distância segura dos demais ciclistas

• Não compartilhe garrafas d’água ou alimentos

• Sempre que possível, lave as mãos ou as higienize com álcool em gel

• Quando voltar para casa, tome banho e higienize as roupas e os equipamentos

Os 117 kms de ciclofaixas, por trecho (em km)

• Paulista/Jabaquara. 18,8.

• Paulista/Centro. 16,2.

• Jabaquara/Parque Ibirapuera. 1o,2.

• Parque Ibirapuera/Sumaré. 8,5.

• Parque Ibirapuera/Parque do Povo. 7,9.

• Parque do Povo/Parque Villa-Lobos. 15.

• Parque do Chuvisco/Parque do Povo. 13,4.

• Zona norte. 8,3.

• Zona leste. 19,1.