Dia de Sorte 331: veja os números sorteados neste sábado, 18 de julho

O Dia de Sorte 331 deste sábado (18) pode pagar um prêmio de R$ 800 mil ao sortudo que acertar as sete dezenas sorteadas – ou sortudos! Confira o resultado abaixo e descubra se você foi o vencedor!

Resultado do Dia de Sorte 331:

07, 08, 23, 26, 29, 30, 31

MÊS DA SORTE: FEVEREIRO (02)

No sorteio anterior do Dia de Sorte (concurso 330), ninguém acertou as sete dezenas e o prêmio acumulou. Outras 71 apostas acertaram seis dezenas e levaram R$ 1,7 mil. Há ainda premiações fixas para quem acertar 5 ou 4 dezenas – R$ 20 e R$ 4, respectivamente.