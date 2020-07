Previsão do tempo: Domingo será mais quente em São Paulo, mas com tempo seco

A cidade de São Paulo terá um domingo (19) de inverno mais quente, em dia de predomínio de sol. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da prefeitura, a máxima deve chegar aos 26ºC no início da tarde.

Já a madrugada segue fria, com mínima prevista de 14ºC. Com o sol mais intenso, o tempo também fica mais seco, o que pode prejudicar a qualidade do ar – a recomendação é reforçar a hidratação. Não há previsão de chuva.

Neste sábado (18), o céu aberto trouxe uma tarde agradável aos paulistanos, com termômetros marcando até 25ºC. O aumento de temperaturas, comparado ao frio da semana, e a queda na umidade do ar devem continuar pela segunda-feira (20).

